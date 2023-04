EXPOSITION ARTS EN POÉSIE, 2 juin 2023, Aniane.

Venez découvrir les ouvres de 12 artistes plasticiens, collaborateurs de collection Po&Psy ainsi que les présentations-lectures des auteurs et traducteurs..

2023-06-02 à ; fin : 2023-07-23 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Come and discover the works of 12 visual artists, collaborators of the Po&Psy collection, as well as the presentations-readings of the authors and translators.

Venga a descubrir las obras de 12 artistas plásticos, colaboradores de la colección Po&Psy, así como las presentaciones y lecturas de autores y traductores.

Entdecken Sie die Werke von 12 bildenden Künstlern, Mitarbeitern der Po&Psy-Kollektion, sowie die Präsentationen und Lesungen der Autoren und Übersetzer.

Mise à jour le 2023-04-09 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT