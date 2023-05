RALLYE NATURE, 28 mai 2023, Aniane.

Partez à la découverte de la nature avec un rallye nature. Trouvez les indices et réponses en parcourant le site et les différents stands de la Communauté de communes pour en apprendre d’avantage sur la nature qui vous entoure qui qui fait notre Vallée de l’Hérault..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Discover nature with a nature rally. Find the clues and answers by browsing the site and the various stands of the Community of communes to learn more about the nature that surrounds you which makes our Valley of the Herault.

Descubra la naturaleza con un rally por la naturaleza. Encuentre las pistas y las respuestas navegando por la web y los distintos stands de la Mancomunidad de Municipios para saber más sobre la naturaleza que le rodea y que conforma nuestro Valle del Hérault.

Gehen Sie mit einer Natur-Rallye auf Entdeckungsreise. Finden Sie Hinweise und Antworten, indem Sie das Gelände und die verschiedenen Stände der Communauté de communes durchstreifen, um mehr über die Natur zu erfahren, die Sie umgibt und die unser Hérault-Tal ausmacht.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT