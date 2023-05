DÉCOUVERTE DU DOMAINE DES CONQUÊTES ET SES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES, 27 mai 2023, Aniane.

Le Domaine des Conquetes vous fera découvrir les mesures agro-écologiques mises en place sur le domaine (ruches, haies, enherbement…) pour favoriser la biodiversité et la vie du sol. Ensuite, venez déguster un casse-croûte vigneron avec les produits du terroir et le vin du domaine..

Aniane 34150 Hérault Occitanie



The Domaine des Conquetes will make you discover the agro-ecological measures implemented on the estate (beehives, hedges, grassing?) to promote biodiversity and soil life. Then, come and taste a winegrower’s snack with local products and wine from the estate.

El Domaine des Conquetes le mostrará las medidas agroecológicas aplicadas en la finca (colmenas, setos, pasto…) para favorecer la biodiversidad y la vida del suelo. Después, venga a degustar un aperitivo viticultor con productos locales y el vino de la finca.

Die Domaine des Conquetes zeigt Ihnen die agrarökologischen Maßnahmen, die auf dem Gut durchgeführt werden (Bienenstöcke, Hecken, Begrünung usw.), um die Biodiversität und das Bodenleben zu fördern. Anschließend können Sie einen Winzer-Imbiss mit Produkten aus der Region und dem Wein des Weinguts genießen.

