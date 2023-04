OBJECTIF SOLEIL OBSERVATOIRE ANIANE, 30 avril 2023, Aniane.

Profitez entre amis ou en famille d’une après-midi sous le signe du Soleil.

Divers ateliers ainsi qu’une exposition vous feront découvrir de multiples facettes de « notre » étoile, la plus proche de notre planète..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Enjoy an afternoon with friends or family under the sign of the Sun.

Various workshops and an exhibition will help you discover the many facets of « our » star, the closest to our planet.

Disfrute de una tarde con amigos o en familia bajo el signo del Sol.

Varios talleres y una exposición le ayudarán a descubrir las múltiples facetas de « nuestra » estrella, la más cercana a nuestro planeta.

Genießen Sie mit Freunden oder der Familie einen Nachmittag im Zeichen der Sonne.

Verschiedene Workshops und eine Ausstellung zeigen Ihnen die vielen Facetten « unseres » Sterns, der unserem Planeten am nächsten ist.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT