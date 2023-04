VISITE GUIDÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE, 28 avril 2023, Aniane.

Une exploration d’exception !

Participez à une visite commentée de l’abbaye d’Aniane et découvrez son passé mouvementé.

Laissez-vous conter l’histoire de l’abbaye, de sa fondation par Saint-Benoît d’Aniane à sa transformation en Maison centrale puis en lieu de vie pour jeunes délinquants..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

Aniane 34150 Hérault Occitanie



An exceptional exploration!

Take part in a guided tour of Aniane Abbey and discover its eventful past.

Let us tell you about the history of the abbey, from its foundation by Saint-Benoît d’Aniane to its transformation into a central house and then into a place for young offenders.

¡Una exploración excepcional!

Participe en una visita guiada a la abadía de Aniane y descubra su agitado pasado.

Permítanos contarle la historia de la abadía, desde su fundación por Saint-Benoît d’Aniane hasta su transformación en casa central y luego en lugar para jóvenes delincuentes.

Eine Erkundung der besonderen Art!

Nehmen Sie an einer kommentierten Führung durch die Abtei von Aniane teil und erfahren Sie mehr über ihre bewegte Vergangenheit.

Lassen Sie sich die Geschichte der Abtei erzählen, von ihrer Gründung durch den Heiligen Benedikt von Aniane bis zu ihrer Umwandlung in ein Zentralhaus und später in einen Ort, an dem junge Straftäter leben.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT