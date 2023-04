CHAMPIONNAT HÉRAULTAIS DE PÉTANQUE DOUBLETTE FÉMININE Place Étienne Sanier, 22 avril 2023, Aniane.

Moment fort de la pétanque féminine dans notre département, le championnat de l’Hérault de pétanque doublette féminine se tiendra les 22 et 23 avril prochains, grâce à la confiance du comite de l’Hérault de Pétanque et Jeu Provençal..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-23 . .

Place Étienne Sanier

Aniane 34150 Hérault Occitanie



A highlight of women’s petanque in our department, the Hérault championship of women’s doublet petanque will be held on April 22 and 23, thanks to the confidence of the Hérault committee of Pétanque and Jeu Provençal.

Punto culminante de la petanca femenina en nuestro departamento, el campeonato de petanca de doblete femenino de Hérault se celebrará los días 22 y 23 de abril, gracias a la confianza del Comité de Petanca y Jeu Provençal de Hérault.

Dank des Vertrauens des Comite de l’Hérault de Pétanque et Jeu Provençal findet am 22. und 23. April die Meisterschaft des Departements Hérault im Pétanque-Doublette für Frauen statt.

