BALADE A LA DECOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES ET PIQUE-NIQUE SAUVAGE D27 Aniane Catégories d’Évènement: Aniane

Hérault

BALADE A LA DECOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES ET PIQUE-NIQUE SAUVAGE D27, 16 avril 2023, Aniane. Venez découvrir les salades sauvages et autres plantes comestibles avec Leah Searle de l’Association La Fleur Sauvage.

2023-04-16 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-16 12:30:00. EUR.

D27

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Come and discover wild salads and other edible plants with Leah Searle from the Association La Fleur Sauvage Venga a descubrir las ensaladas silvestres y otras plantas comestibles con Leah Searle, de la Asociación La Fleur Sauvage Lernen Sie mit Leah Searle von der Association La Fleur Sauvage wilde Salate und andere essbare Pflanzen kennen Mise à jour le 2023-04-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

Détails Catégories d’Évènement: Aniane, Hérault Autres Lieu D27 Adresse D27 Ville Aniane Departement Hérault Lieu Ville D27 Aniane

D27 Aniane Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aniane/

BALADE A LA DECOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES ET PIQUE-NIQUE SAUVAGE D27 2023-04-16 was last modified: by BALADE A LA DECOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES ET PIQUE-NIQUE SAUVAGE D27 D27 16 avril 2023 D27 Aniane

Aniane Hérault