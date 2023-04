P’TIT DÉJ LITTÉRAIRE AVEC LAURENT GRIMA Place Étienne Sanier, 15 avril 2023, Aniane.

Découvrez le dernier livre de Laurent Grima « Une vie pour la mienne » et venez discuter avec l’auteur lors d’un petit déjeuner..

2023-04-15 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-15 11:00:00. .

Place Étienne Sanier

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Discover Laurent Grima’s latest book « Une vie pour la mienne » and come and discuss with the author during a breakfast.

Descubra el último libro de Laurent Grima « Une vie pour la mienne » y venga a debatir con el autor durante un desayuno.

Entdecken Sie das neueste Buch von Laurent Grima « Une vie pour la mienne » und diskutieren Sie bei einem Frühstück mit dem Autor.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT