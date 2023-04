ATELIER D’ÉCRITURE PAR L’ASSOCIATION L’ENGRAÎNÉ Place Étienne Sanier Aniane Catégories d’Évènement: Aniane

Hérault

ATELIER D’ÉCRITURE PAR L’ASSOCIATION L’ENGRAÎNÉ Place Étienne Sanier, 13 avril 2023, Aniane. Libérez votre imaginaire avec l’écriture.

2023-04-13 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-13 20:30:00. .

Place Étienne Sanier

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Free your imagination with writing Libere su imaginación con la escritura Befreien Sie Ihre Vorstellungskraft mit Schreiben Mise à jour le 2023-04-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

