ESPOIR POUR UN ENFANT : BRADERIE Place Étienne Sanier, 8 avril 2023, Aniane.

La prochaine braderie de l’association Espoir pour un enfant 34 se tiendra dans la salle des fêtes d’Aniane.

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-09 . .

Place Étienne Sanier

Aniane 34150 Hérault Occitanie



The next sale of the association Hope for a child 34 will be held in the village hall of Aniane

La próxima braderie de la asociación Espoir pour un enfant 34 se celebrará en la sala del pueblo de Aniane

Der nächste Ausverkauf des Vereins Espoir pour un enfant 34 findet im Festsaal von Aniane statt

