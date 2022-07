ANIANE EN SCENE – SOUS LES PAVÉS Aniane, 20 août 2022, Aniane.

ANIANE EN SCENE – SOUS LES PAVÉS

Boulevard Saint-Jean Aniane Hérault

2022-08-20 – 2022-08-20

Aniane

Hérault

« ET SI ON DÉMONTAIT LE MONDE POUR MIEUX LE RECONSTRUIRE » par la compagnie CIA – Tous publics

« Sous les pavés » met en rue et en scène l’épopée de personnes échappées d’un sombre futur, qui se confrontent avec notre présent composite et déconcertant.

Une métaphore, une allégorie sur les tourments et les tragédies de notre époque, mais aussi les utopies, les rêves et les espoirs. Un spectacle poétique, drôle, engagé, une ode sans complaisance aux exclus, aux femmes, aux citoyens, aux enfants, aux associations, aux étrangers, aux personnes de tous milieux et de tous âges, à tous ceux qui se battent, se mobilisent et œuvrent pour un monde plus juste et plus solidaire.

Grincer, confronter, décaler,

Osciller entre le rire et les larmes

Un regard, une main, une porte s’ouvre.

La poésie est une arme chargée du futur !

Démonter le monde pour mieux le reconstruire !

Écriture : Hugues Amsler, La Famille Goldini. Mise en scène : Garniouze. Avec : Antoine Bersoux, Charlène

Moura, Simon Kastelnik, Priscilla Muré, Hugues Amsler.Technique Son : Alex Verbiese, Jocelyn Roche.

Construction, régie plateau : Philippe Geffroy. Costumes : Maëva Longvert

