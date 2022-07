ANIANE EN SCENE – SOUS LA NEIGE Aniane, 20 août 2022, Aniane.

ANIANE EN SCENE – SOUS LA NEIGE

Salle des fêtes Aniane Hérault

2022-08-20 11:00:00 – 2022-08-20 11:40:00

Aniane

Hérault

POÉSIE VISUELLE, SONORE ET SENSIBLE par la compagnie Les Bestioles

Les premiers émerveillements.

Les premières émotions.

Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui l’entoure.

Quand la main effleure.

Quand tant de sons nous émeuvent.

A chaque fois, comme une nouvelle naissance.

Un temps suspendu ouvert à la poésie.

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et s’éclaire, et ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et la lumière, sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes des imaginaires.

Un spectacle pour toute la famille. Un travail du corps à la limite de la danse.

mise en scène : Martine Waniowski. Regard chorégraphique : Amélie Patard

regard vie des formes : Philippe Rodriguez-Jorda. Jeu : Martine Waniowski et Reda Brissel

création musicale et sonore, interprétation : Gilles Sornette

création lumière : Brice Durand. costumes : Daniel Trento

compagnie les bestioles

Aniane

