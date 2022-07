ANIANE EN SCENE – LE SONGE DE PROMÉTHÉE Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

ANIANE EN SCENE – LE SONGE DE PROMÉTHÉE Aniane, 19 août 2022, Aniane. ANIANE EN SCENE – LE SONGE DE PROMÉTHÉE

Parking de l’orangerie Aniane Hérault

2022-08-19 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-19 21:30:00 21:30:00 Aniane

Hérault ARTS DU FEU, DANSE ET THÉÂTRE par la compagnie La salamandre Prométhée volera le feu aux dieux de l’Olympe, pour le donner aux hommes. Provoquant la colère de Zeus, il subira ainsi sa punition, pour être un jour délivré. Le spectacle est un va-et-vient entre l’histoire du mythe et sa symbolique, une lutte du progrès et de la liberté contre le pouvoir, la méfiance des règles établies, le savoir dilué par les contraintes de l’idéologie. L’élément feu évoque ici la passion, l’amour, le risque. Entité vivante, sacrée et universelle, il est vecteur de la fête dans les traditions culturelles et les rites de la planète tout entière. Une œuvre flambée par la compagnie,

avec l’aide de Nathalie Pernette, chorégraphe et Iris Aguettant, dramaturge.

Avec le soutien du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, de la Ville de Besançon, et du Département du Doubs. ARTS DU FEU, DANSE ET THÉÂTRE par la compagnie La salamandre Prométhée volera le feu aux dieux de l’Olympe, pour le donner aux hommes. Provoquant la colère de Zeus, il subira ainsi sa punition, pour être un jour délivré. ARTS DU FEU, DANSE ET THÉÂTRE par la compagnie La salamandre Prométhée volera le feu aux dieux de l’Olympe, pour le donner aux hommes. Provoquant la colère de Zeus, il subira ainsi sa punition, pour être un jour délivré. Le spectacle est un va-et-vient entre l’histoire du mythe et sa symbolique, une lutte du progrès et de la liberté contre le pouvoir, la méfiance des règles établies, le savoir dilué par les contraintes de l’idéologie. L’élément feu évoque ici la passion, l’amour, le risque. Entité vivante, sacrée et universelle, il est vecteur de la fête dans les traditions culturelles et les rites de la planète tout entière. Une œuvre flambée par la compagnie,

avec l’aide de Nathalie Pernette, chorégraphe et Iris Aguettant, dramaturge.

Avec le soutien du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, de la Ville de Besançon, et du Département du Doubs. Le songe de prométhée

Aniane

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aniane, Hérault Autres Lieu Aniane Adresse Parking de l'orangerie Aniane Hérault Ville Aniane lieuville Aniane Departement Hérault

Aniane Aniane Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aniane/

ANIANE EN SCENE – LE SONGE DE PROMÉTHÉE Aniane 2022-08-19 was last modified: by ANIANE EN SCENE – LE SONGE DE PROMÉTHÉE Aniane Aniane 19 août 2022 Parking de l'orangerie Aniane Hérault

Aniane Hérault