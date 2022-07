ANIANE EN SCENE – LE SIFFLEUR Aniane, 20 août 2022, Aniane.

Cour d’honneur de l’abbaye Aniane Hérault

2022-08-20 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-20 22:45:00 22:45:00

EUR 8 12 SPECTACLE SINGULIER, MUSICAL, POÉTIQUE ET HUMORISTIQUE

Le siffleur casse les codes de la musique classique et propose un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque. Il interprète avec élégance les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie pour un vrai moment musical poétique. Soliste en mal d’orchestre et historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes et anachronismes, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois.

Doux dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre, il nous séduit et nous entraîne, au final, à siffler tous ensemble en chorale, avant de nous montrer ses autres talents, en interprétant avec brio le célèbre «chantons sous la pluie» accompagné de sa chorégraphie originale en claquette à bouches.

Drôle, frais et léger, pertinent et impertinent. Le siffleur, un artiste philharmonique !

Avec Fred Radix

