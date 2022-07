ANIANE EN SCENE – LE COMPLEXE DU DINDON Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

ANIANE EN SCENE – LE COMPLEXE DU DINDON Aniane, 20 août 2022, Aniane. ANIANE EN SCENE – LE COMPLEXE DU DINDON

Chapelle de l’abbaye Aniane Hérault

2022-08-20 – 2022-08-20 Aniane

Hérault Le TPVH présente, dès 8 ans,

D’APRÈS GEORGES FEYDEAU

Pontagnac est un infatigable coureur de jupons, prêt à tout, même à user des pires subterfuges pour gagner le coeur des coquettes. Mais un jour, alors qu’il fait inlassablement la cour à une certaine Lucienne qui ne cesse de le rejeter, une grande surprise l’attend. Après avoir suivi la jeune dame jusque chez elle, il découvre qu’elle est en réalité l’épouse d’un de ses collègues, l’avoué Vatelin. S’ensuit une infatigable course poursuite pleine d’intrigues et de portes qui claquent. Toute l’âme de Feydeau à consommer sans modération. Comédiens : équipe du TPVH Le TPVH présente, dès 8 ans,

Pontagnac est un infatigable coureur de jupons, prêt à tout, même à user des pires subterfuges pour gagner le coeur des coquettes. Mais un jour, alors qu’il fait inlassablement la cour à une certaine Lucienne qui ne cesse de le rejeter, une grande surprise l’attend. Après avoir suivi la jeune dame jusque chez elle, il découvre qu’elle est en réalité l’épouse d’un de ses collègues, l’avoué Vatelin. S’ensuit une infatigable course poursuite pleine d’intrigues et de portes qui claquent. Toute l’âme de Feydeau à consommer sans modération. Comédiens : équipe du TPVH TPVH

Aniane

