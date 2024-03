Aniane en Musique : Onda Ya + Hérissons MC + Imago Place Etienne Sanier, Aniane, Hérault Aniane, samedi 29 juin 2024.

Aniane en Musique : Onda Ya + Hérissons MC + Imago Place Etienne Sanier, Aniane, Hérault Aniane Samedi 29 juin, 18h30

Début : 2024-06-29 18:30

Fin : 2024-06-29 23:59

Un grand concert gratuit pour un voyage éclectique traversant des contrées rocks intimistes, des ambiances explosives de jazz/hip-hop avant de vous emporter définitivement sur des rythmes afro-latins

L’association Vivre à Aniane vous invite à profiter d’une belle soirée d’été pour se rencontrer et partager un moment convivial. Elle organise Aniane en Musique, un grand concert gratuit pour un voyage éclectique traversant des contrées rocks intimistes, des ambiances explosives de jazz/hip-hop avant de vous emporter définitivement sur des rythmes afro-latins.

Le Samedi 29 Juin 2024 à partir de 18h30, les bénévoles de l’association vous accueilleront avec une buvette et de la petite restauration sur la Place Etienne Sanier.

Au programme de cette soirée festive, trois groupes se succèderont :

19h30 – IMAGO ouvrira la soirée avec un concert rock alternatif intimiste navigant entre ballades mélancoliques et atmosphères remuantes.

20h30 – HERISSONS MC prendra le relais avec des textes puissants posés sur un subtil mélange d’harmonies puisées dans le jazz, de rythmiques hip hop et de lignes de basse et riffs tranchants de cuivres funk. http://herissonsmc.com/

22h – ONDA YA, inspiré des cumbias colombiennes, des musiques brésiliennes et des musiques aux racines afro-latines vous emportera par son énergie débordante. http://www.steamprod.com/onda-ya

Vivre à Aniane est une association d’éducation populaire engagée pour le vivre ensemble en développant le lien social, l’autonomie et la solidarité autour d’activités culturelles, de production et de partage des savoirs. Avec cet évènement, l’association cherche à promouvoir la rencontre et le partage autour d’un verre, d’un repas, d’une danse, en somme, d’une soirée festive, tout en ouvrant un espace d’expression culturel pour les musiciens.

Place Etienne Sanier, Aniane, Hérault Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault