Ani-mots Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Ani-mots Bibliothèque Méjanes – Espace Jules Isaac 8/10 rue des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-26 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-26 18:00:00 18:00:00 Bibliothèque Méjanes – Espace Jules Isaac 8/10 rue des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’idée de la Fondation Saint-John Perse a été de réunir un poète, James Sacré, auteur entre autres du recueil “Des animaux sont avec toi depuis toujours”, un poète-dramaturge-musicien, Jacques Rebotier, celui qui a écrit “Contre les bêtes” et une chercheuse, Anne Simon, directrice de recherche au CNRS, dont la discipline est la Zoopoétique (travail sur la question animale en littérature), pour un échange et des lectures autour de ce thème de l’animal et de l’animalité.

“On peut tout à fait être humaniste en tenant compte des animaux et de l’animalité”

Rencontre avec un poète, James Sacré, un poète-dramaturge-musicien, Jacques Rebotier, et une chercheuse en Zoopoétique, Anne Simon, à l’occasion du Printemps des poètes 2022 et de Une 5ème Saison.

L’idée de la Fondation Saint-John Perse a été de réunir un poète, James Sacré, auteur entre autres du recueil “Des animaux sont avec toi depuis toujours”, un poète-dramaturge-musicien, Jacques Rebotier, celui qui a écrit “Contre les bêtes” et une chercheuse, Anne Simon, directrice de recherche au CNRS, dont la discipline est la Zoopoétique (travail sur la question animale en littérature), pour un échange et des lectures autour de ce thème de l’animal et de l’animalité.

“On peut tout à fait être humaniste en tenant compte des animaux et de l’animalité”

Bibliothèque Méjanes – Espace Jules Isaac 8/10 rue des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-18 par