ANGUS & JULIA STONE le Silo Marseille, jeudi 6 juin 2024.

ANGUS & JULIA STONE ♫♫♫ Jeudi 6 juin, 20h30 le Silo 38,50 / 55€

Début : 2024-06-06T20:30:00+02:00 – 2024-06-06T22:30:00+02:00

Angus et Julia Stone sont de retour avec « Cape Forestier », un nouvel album tout droit sorti du cœur et de l’esprit d’Angus et Julia Stone, à prendre tel un livre d’histoires, chaque chanson se révélant comme une page différente

Ensemble, en tant que musiciens, producteurs et auteurs-compositeurs, Angus et Julia Stone forment les deux moitiés d’un processus musical dont les paroles et les sons révèlent un amour pur et authentique pour la musique ainsi qu’un talent pour raconter de belles histoires.

Ne manquez pas les retrouvailles du fabuleux duo australien avec la scène lors d’une série de concerts exceptionnels en France.

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur