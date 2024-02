Angus et Julia Stone Living Room Sessions Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement, jeudi 6 juin 2024.

Angus et Julia Stone Living Room Sessions Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Angus et Julia Stone vous donne rendez-vous sur la scène du Cepac Silo le 6 juin 2024.

Angus et Julia Stone reviennent pour une tournée mondiale en 2024 !



Acclamé par la critique à chaque sortie, le duo australien s’apprête à retrouver le public du monde entier avec sa tournée très attendue Living Room Sessions .



Connus pour captiver les foules, Angus et Julia Stone se lancent cette année dans une série de concerts exceptionnels en France qui transporteront les fans au cœur de leur musique.



Uni-T Production et Adam Concerts présentent ce spectacle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:30:00

fin : 2024-06-06

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

