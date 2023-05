Café-Philo 255 Avenue de la Mairie, 19 juin 2023, Angresse.

Le Café-Philo est un espace neutre et laïque proposant la liberté de pensée et d’expression, ainsi que l’écoute active.

Le principe, se retrouver dans un lieu ouvert à tous publics pour réfléchir, s’interroger, échanger.

Chacun peut faire valoir son point de vue ou venir en auditeur..

2023-06-19 à ; fin : 2023-06-19 20:00:00. .

255 Avenue de la Mairie Auberge les platanes

Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Café-Philo is a neutral and secular space offering freedom of thought and expression, as well as active listening.

The principle is to meet in a place open to all to reflect, question and exchange.

Everyone can express their point of view or come as a listener.

El Café-Philo es un espacio neutro y laico que ofrece libertad de pensamiento y expresión, así como escucha activa.

El principio es reunirse en un lugar abierto a todos para reflexionar, cuestionar e intercambiar.

Todo el mundo puede expresar su punto de vista o acudir como oyente.

Das Café-Philo ist ein neutraler und säkularer Ort, an dem Gedanken- und Meinungsfreiheit herrscht und aktiv zugehört wird.

Das Prinzip ist, sich an einem für alle offenen Ort zu treffen, um nachzudenken, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

Jeder kann seinen Standpunkt darlegen oder als Zuhörer kommen.

