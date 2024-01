Forum du métier d’animateur Salle des fêtes Angresse, samedi 17 février 2024.

Forum du métier d’animateur Salle des fêtes Angresse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-17 13:00:00

Zoom sur le métier d’animateur !

Rendez-vous le samedi 17 février à la salle des fêtes d’Angresse, de 9h30 à 13h au FORUM DU MÉTIER D’ANIMATEUR. Au programme focus sur les formations, découverte du métier d’animateur et des offres d’emploi…

Le forum du métier d’animateur, c’est une matinée 100% dédiée au métier et au recrutement des animateurs sur le territoire.

Tu souhaites en connaître plus sur le métier d’animateur et ses formations ? Tu recherches des informations sur le BAFA, BAFAD ou le BPJEPS ? Tu voudrais connaitre les opportunités d’emplois sur le territoire ? Tu recherches l’avis et les conseils de professionnels de l’animation ? Alors le forum du métier d’animateur est fait pour toi !

Samedi 17 février

Salle des fêtes d’Angresse

de 9h30 à 13h00

En partenariat avec MILO, France Travail et la Caf des Landes

Venez avec YÉGO Ligne 1A arrêt Angresse – Mairie

Cet évènement est ouvert à tous étudiants, personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle …

En partenariat avec la CAF, la Milo et France Travail

Salle des fêtes 54 allée des chênes

Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine ecs@cc-macs.org



