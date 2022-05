Semaine shooting photo en famille au studio CLIC16 Studio photo CLIC16 Angouleme Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Semaine shooting photo en famille au studio CLIC16 Studio photo CLIC16, 3 août 2020 09:30, Angouleme. 3 – 8 août 2020 Sur place Sur rendez vous http://www.clic16.fr/contact-photographe-charente.php Semaine shooting photo en famille au studio CLIC16 pour des images mémorables Après cette période difficile, quoi de mieux que de se retrouver en famille pour immortaliser ces frimousses avec de belles photos pleines de tendresse et d’émotions. C’est pour cela que le studio CLIC16 d’Angoulême St Yrieix organise une semaine promotionnelle autour des photos de familles : visite du studio, offre promotionnelle sur les shootings… toutes les infos sur Shooting photos de famille en Charente

Le studio photo CLIC16 n’attend que vous… Studio photo CLIC16 Charente 16000 Angouleme Allée des tilleuls Charente lundi 3 août 2020 – 09h30 à 19h00

mardi 4 août 2020 – 09h30 à 19h00

mercredi 5 août 2020 – 09h30 à 19h00

jeudi 6 août 2020 – 09h30 à 19h00

vendredi 7 août 2020 – 09h30 à 19h00

samedi 8 août 2020 – 09h30 à 19h00

Détails Heure : 09:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Studio photo CLIC16 Adresse Charente Ville Angouleme lieuville Studio photo CLIC16 Angouleme Departement Charente

Studio photo CLIC16 Angouleme Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

Semaine shooting photo en famille au studio CLIC16 Studio photo CLIC16 2020-08-03 was last modified: by Semaine shooting photo en famille au studio CLIC16 Studio photo CLIC16 Studio photo CLIC16 3 août 2020 09:30 angoulême Studio photo CLIC16 Angouleme

Angouleme Charente