Circuit International des Remparts Angoulême, 13 septembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Septembre 2024.

Inchangé depuis 1939 ! 1279 mètres de frissons pour les pilotes et d’émotions pour les spectateurs. Un Grand Prix en ville mythique dans un environnement de rêve. Authentique, conviviale et festif !.

September 2024.

Unchanged since 1939! 1279 meters of thrills for drivers and emotions for spectators. A legendary city Grand Prix in a dream setting. Authentic, friendly and festive!

Septiembre de 2024.

Sin cambios desde 1939 1279 metros de emoción para los pilotos y emociones para los espectadores. Un Gran Premio de ciudad legendario en un marco de ensueño. Auténtico, acogedor y festivo

September 2024.

Seit 1939 unverändert! 1279 Meter voller Nervenkitzel für die Fahrer und Emotionen für die Zuschauer. Ein legendärer Stadt-Grand-Prix in einer traumhaften Umgebung. Authentisch, gesellig und festlich!

