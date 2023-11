Violons de Prague CATHEDRALE SAINT PIERRE, 9 décembre 2023, ANGOULEME.

Violons de Prague CATHEDRALE SAINT PIERRE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 16:00 (2023-12-03 au ). Tarif : 33.0 à 38.5 euros.

Gratuit pour les moins de 7 an(s) Les Violons de Prague, un concert ouvert à tous, réunissant les meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des plus prestigieuses Soprano invitées de l’Opéra de Prague. Et…une petite touche de Noël en plus pour cette tournée de décembre… Violons de Prague



CATHEDRALE SAINT PIERRE ANGOULEME 1 Place Saint Pierre Charente

33.0

EUR33.0.

