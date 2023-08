La Caravane des aidants Angoulême Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente La Caravane des aidants Angoulême Angoulême, 18 septembre 2023, Angoulême. La Caravane des aidants 18 – 20 septembre Angoulême Du 18 au 20 septembre, la Caravane des aidants s’arrêtera à Angoulême – Place du Champ de Mars !

Professionnels et élus seront présents afin de valoriser les prestations de soutien aux aidants mais également afin de mettre en avant des actions collectives, tels que les ateliers de l’ASEPT et le parcours des aidants de la MSA. Une caravane qui avance dans le bon sens ! Angoulême Place du Champ de Mars, Angouleme Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T09:30:00+02:00 – 2023-09-18T18:00:00+02:00

