piscine, le mercredi 29 septembre à 18:00

Proposition des Chemins dans le cadre de la programmation Angonia hors les murs 2021 Les Chemins invite la comédienne Clémence Barbier à un temps de recherche et de partage avec les habitant.es autour du texte de Jean Giono “L’homme qui plantait des arbres”. Elle sera présente toute la semùaine, sous sa tente installée dans l’espace public et multipliera les rencontres. Cette résidence se finalisera par la lecture du texte lors du Festival du Conte. Avec : Clémence Barbier, comédienne et Marie Guéret, chargée des relations avec les publics. Vous avez des histoires d’arbres à partager avec nous ? Vous souhaitez accueillir Clémence dans votre jardin ou votre structure ? Vous aimeriez participer à une lecture collective de ce texte ? Venez à notre rencontre le mercredi 29 septembre à 18h pour un apéritif partagé et les autres jours quand cela vous chante! Écrivez nous à [contact@les-chemins.fr](mailto:contact@les-chemins.fr), appelez nous au 07 66 55 62 24 ou venez directement à notre rencontre Partenaires : DRAC Occitanie et Département de la Haute Garonne

Gratuit, tout public

2021-09-29T18:00:00 2021-09-29T20:00:00

