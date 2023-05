Eté actif – Parcours Accrobatique en Hauteur Base de Loisir de Rouffiac, 29 août 2023, Angoisse.

Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.

A partir de 8 ans. Chaussures fermées

Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 10€

Inscription et réservation obligatoire..

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 16:00:00. .

Base de Loisir de Rouffiac

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Aerial course in the forest. Access to the Green and Blue Pass.

From 8 years old. Closed shoes

Meeting point at the reception of the Park Accrobatique en Hauteur ¼ hour before the beginning of the session Price : 10€

Registration and reservation required.

Recorrido aéreo por el bosque. Acceso al Paso Verde y Azul.

A partir de 8 años. Calzado cerrado

Punto de encuentro en la recepción del Park Accrobatique en Hauteur ¼ de hora antes del inicio de la sesión Precio: 10?

Inscripción y reserva obligatoria.

Hochseilgarten im Wald. Zugang zum grünen und blauen Pass.

Ab einem Alter von 8 Jahren. Geschlossene Schuhe

Treffpunkt am Empfang des Parc Accrobatique en Hauteur ¼ Stunde vor Beginn der Veranstaltung Tarif: 10?

Anmeldung und Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-27 par Isle-Auvézère