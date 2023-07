Cercle de tambour à Angoisse Angoisse, 24 août 2023, Angoisse.

Angoisse,Dordogne

Première approche de chamanisme selon les rites ancestraux amérindiens !

Sur inscription au : 06 79 79 72 40

25€ les 3h..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 20:00:00. EUR.

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



First approach to shamanism according to ancestral Amerindian rites!

Registration required: 06 79 79 72 40

25? for 3 hours.

¡Un primer acercamiento al chamanismo basado en ritos ancestrales amerindios!

Inscripción obligatoria: 06 79 79 72 40

25? por 3 horas.

Erste Annäherung an den Schamanismus nach den uralten Riten der amerikanischen Ureinwohner!

Nach Anmeldung unter: 06 79 79 72 40

25? für 3 Stunden.

