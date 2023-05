Eté actif – tir à l’arc Base de loisirs de Rouffiac, 9 août 2023, .

Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. De 10h à 11h et de 11h15 à 12h15

A partir de 8 ans.

Rendez-vous sur le pas de tir à l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 5€. Réservation et inscription obligatoire..

Base de loisirs de Rouffiac

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovery and initiation to target archery. From 10am to 11am and from 11:15am to 12:15pm

From 8 years old.

Meeting point at the archery range ¼ of an hour before the beginning of the session Price : 5? Reservation and registration required.

Descubrimiento e iniciación al tiro con arco. De 10h a 11h y de 11h15 a 12h15

A partir de 8 años.

Punto de encuentro en el campo de tiro con arco ¼ de hora antes del inicio de la sesión. Reserva e inscripción obligatoria.

Entdeckung und Einführung in das Bogenschießen auf Zielscheiben. Von 10.00 bis 11.00 Uhr und von 11.15 bis 12.15 Uhr

Ab einem Alter von 8 Jahren.

Treffpunkt auf dem Bogenschießplatz ¼ Stunde vor Beginn der Sitzung Tarif: 5? Reservierung und Anmeldung erforderlich.

