Eté actif – Escalade Base de loisirs de Rouffiac, 4 août 2023, Angoisse.

Découverte et initiation sur une structure artificielle

Plusieurs niveaux possibles.

A partir de 8ans.

Rendez-vous à la tour d’escalade ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 10€

Réservation et inscription obligatoire..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 12:00:00. .

Base de loisirs de Rouffiac

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovery and initiation on an artificial structure

Several levels possible.

From 8 years old.

Meeting point at the climbing tower ¼ of an hour before the beginning of the session Price : 10?

Reservation and registration required.

Descubrimiento e iniciación en una estructura artificial

Varios niveles posibles.

A partir de 8 años.

Punto de encuentro en la torre de escalada ¼ de hora antes del inicio de la sesión Precio: 10?

Reserva e inscripción obligatoria.

Entdeckung und Einführung auf einer künstlichen Struktur

Mehrere Niveaus möglich.

Ab einem Alter von 8 Jahren.

Treffpunkt am Kletterturm ¼ Stunde vor Beginn der Sitzung Tarif: 10?

Reservierung und Anmeldung erforderlich.

