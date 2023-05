Eté actif – stand up paddle Base de loisir de Rouffiac, 15 juillet 2023, Angoisse.

Initiation et découverte au stand up paddle. Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur une planche avec une pagaie.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager.

Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif : 5€

Réservation et inscription obligatoire..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 16:00:00. .

Base de loisir de Rouffiac

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Initiation and discovery of stand up paddle. Browse the water of Rouffiac standing on a board with a paddle.

From 12 years old.

Obligation to know how to swim.

Meeting point at the Nautical Base ¼ hour before the beginning of the session. Price : 5€

Reservation and registration required.

Iniciación y descubrimiento del stand up paddle. Explora el canal Rouffiac de pie sobre una tabla con un remo.

A partir de 12 años.

Es necesario saber nadar.

Punto de encuentro en la Base Nautique ¼ de hora antes del inicio de la sesión

Reserva e inscripción obligatoria.

Einführung und Entdeckung des Stand-up-Paddling. Durchkreuzen Sie die Wasserfläche von Rouffiac stehend auf einem Brett mit einem Paddel.

Ab einem Alter von 12 Jahren.

Sie müssen schwimmen können.

Treffpunkt am Wassersportzentrum eine Viertelstunde vor Beginn des Kurses Tarif: 5?

Reservierung und Anmeldung erforderlich.

