Angoisse de l’acteur jouant Le Roi Lear face à ses trois filles Marseille 6e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Angoisse de l’acteur jouant Le Roi Lear face à ses trois filles Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement

2022-05-13 – 2022-05-14 Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Il s’agit bien du Roi Lear de Shakespeare, mais avec seulement deux personnages, un homme et une jeune femme qui peut se révéler être sa fille, mais laquelle ? Cordélia, Régane ou Goneril en partant de la plus jeune vers l’aînée ? Une filiation ordinaire fait plutôt le chemin inverse et c’est aussi ce qui se passe dans cette version de la pièce qui commence par la fin comme si les spectateurs, arrivant très en retard, ne pouvaient en voir que les dernières minutes en direct.



D’où l’angoisse de l’acteur jouant le roi s’apercevant à son insu d’une arrivée si tardive. Qui a décidé cela ? Pourquoi ? Qui a eu cette folle idée ? Il ne peut que s’en référer à sa partenaire, actrice comme lui, mais qui semble plutôt sûre d’elle au point de lui faire comprendre que la seule solution est de repartir du début et d’assurer à eux seuls toute l’histoire en la concentrant sur sa relation avec ses trois filles. Si le roi Lear devient fou, le projet lui-même est complètement fou. De quoi fou-rire ?



D’après Shakespeare sur une idée originale de Gérard Lacombe

Mise en scène : Patrick Rabier

Avec Catherine Sparta et Gérard Lacombe

Théâtre expressionniste



Tout public (accessible aux enfants à partir de 12 ans)

Durée : 1h

La compagnie Les Dés Sont Jetés présente « Angoisse de l’acteur jouant Le Roi Lear face à ses trois filles ».

