Marché de Noël franco-allemand Cinq Cantons, 13 décembre 2023, Anglet.

La magie de Noël s’empare de la place du Général-Leclerc, aux Cinq Cantons, à l’occasion du 27ème Marché de Noël franco-allemand..

2023-12-13 à ; fin : 2023-12-13 19:30:00. EUR.

Cinq Cantons Place du Général Leclerc

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The magic of Christmas takes hold of the Place du Général-Leclerc in the Cinq Cantons for the 27th Franco-German Christmas Market.

La magia de la Navidad se apodera de la Place du Général-Leclerc de los Cinq Cantons con motivo del 27º Mercado de Navidad franco-alemán.

Der Weihnachtszauber zieht auf dem Place du Général-Leclerc in Les Cinq Cantons anlässlich des 27. deutsch-französischen Weihnachtsmarkts ein.

