La Semaine des Restaurants Anglet, 6 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

La Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus composés spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs locales et l’accueil délicieux de restaurants d’Anglet et du Pays Basque..

2023-11-06 fin : 2023-11-12 . EUR.

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Restaurant Week allows you to taste delicious menus specifically composed for a fixed and attractive price and thus to make the greatest number of people appreciate the local flavours and the delicious welcome of restaurants in Anglet and the Basque Country.

La Restaurant Week ofrece la oportunidad de degustar deliciosos menús compuestos específicamente por un precio fijo y atractivo y así permitir que el mayor número de personas aprecie los sabores locales y la deliciosa acogida de los restaurantes de Anglet y del País Vasco.

Die Restaurantwoche ermöglicht es, köstliche, speziell zusammengestellte Menüs zu einem attraktiven Festpreis zu probieren und so möglichst vielen Menschen die lokalen Geschmäcker und die köstliche Gastfreundschaft der Restaurants in Anglet und im Baskenland schmackhaft zu machen.

