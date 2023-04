Marche nordique du Pignada Allée d’Orok Bat, 15 octobre 2023, Anglet.

Marche nordique dans la forêt du Pignada, organisée par le groupe de marcheurs nordiques de la section Aviron Bayonnais Athlétisme..

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 . .

Allée d’Orok Bat Stade Orok Bat

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nordic walking in the Pignada forest, organized by the Nordic walking group of the Aviron Bayonnais Athlétisme section.

Marcha nórdica en el bosque de Pignada, organizada por el grupo de marcha nórdica de la sección Aviron Bayonnais Athlétisme.

Nordic Walking im Pignada-Wald, organisiert von der Nordic-Walking-Gruppe der Aviron Bayonnais Athlétisme-Sektion.

Mise à jour le 2023-03-27 par OT Anglet