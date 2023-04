Beach Basket Tour 3X3 Chambre d’Amour Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Beach Basket Tour 3X3 Chambre d’Amour, 15 août 2023, Anglet. Le Beach Basket Tour 3X3, présenté par la Ligue de BasketBall de Nouvelle-Aquitaine, fait halte à la Chambre d’Amour..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . EUR.

Chambre d’Amour Plage des Sables d’Or

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Beach Basket Tour 3X3, presented by the Ligue de BasketBall de Nouvelle-Aquitaine, stops at the Chambre d'Amour. El Beach Basket Tour 3X3, presentado por la Ligue de BasketBall de Nouvelle-Aquitaine, hace escala en la Chambre d'Amour. Die Beach Basket Tour 3X3, präsentiert von der Ligue de BasketBall de Nouvelle-Aquitaine, macht Halt in der Chambre d'Amour.

