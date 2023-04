Yoga face à l’océan Chambre d’Amour, 3 août 2023, Anglet.

Faites une pause et prenez soin de vous ! Anglet Tourisme vous propose une activité Yoga face à l’océan, à la Chambre d’Amour..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 11:30:00. EUR.

Chambre d’Amour

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take a break and take care of yourself! Anglet Tourism offers you a yoga activity in front of the ocean, at the Chambre d’Amour.

Tómese un respiro y cuídese Anglet Turismo le propone una actividad de yoga frente al océano, en la Chambre d’Amour.

Gönnen Sie sich eine Pause und kümmern Sie sich um sich selbst! Anglet Tourisme bietet Ihnen eine Yoga-Aktivität mit Blick auf den Ozean in der Chambre d’Amour an.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Anglet