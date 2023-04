Festival des Chineurs Esplanade de Quintaou, 1 août 2023, Anglet.

Le Festival des Chineurs est le rendez-vous incontournable dans le Sud-Ouest, de tous les amoureux de brocante, d’antiquités et de décoration..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 19:00:00. EUR.

Esplanade de Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Festival des Chineurs » is the unmissable event in the South-West of France, for all lovers of antiques and decoration.

El Festival des Chineurs es la cita ineludible en el Suroeste para todos los amantes de las antigüedades y la decoración.

Das Festival des Chineurs ist ein Muss für alle Liebhaber von Trödel, Antiquitäten und Dekorationsartikeln im Südwesten Frankreichs.

Mise à jour le 2023-02-27 par OT Anglet