Marché nocturne Chambre d’Amour, 28 juillet 2023, Anglet.

Artisanat d’ici et d’ailleurs, bijoux, articles de plages… rien ne manque à ce marché estival..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 23:00:00. EUR.

Chambre d’Amour Esplanade des Sables d’Or

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Handicrafts from here and elsewhere, jewelry, beach items … nothing is missing at this summer market.

Artesanía de aquí y de otros lugares, joyas, artículos de playa… nada falta en este mercado de verano.

Kunsthandwerk von hier und anderswo, Schmuck, Strandartikel… auf diesem Sommermarkt fehlt es an nichts.

