Initiation à la Pelote Basque Mur à gauche El Hogar, 25 juillet 2023, Anglet.

La Pelote Basque est le sport roi dans notre région !

Initiation à la Pelote Basque proposée par Anglet Tourisme et dispensée par un éducateur sportif diplômé, au mur à gauche couvert El Hogar..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 12:00:00. EUR.

Mur à gauche El Hogar Rue de Hausquette

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pelota is the king sport in our region!

Initiation to the Basque Pelota proposed by Anglet Tourism and given by a qualified sports educator, at the left wall covered El Hogar.

¡La pelota es el deporte rey en nuestra región!

Iniciación a la Pelota Vasca propuesta por Anglet Turismo e impartida por un educador deportivo cualificado, en el muro de la izquierda de El Hogar.

Pelota Basque ist der Königssport in unserer Region!

Einführung in den Pelota Basque, die von Anglet Tourisme angeboten und von einem diplomierten Sportpädagogen durchgeführt wird, an der Wand links, die mit El Hogar überdacht ist.

