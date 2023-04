Anglet Beach Rugby Festival Chambre d’Amour Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Anglet Beach Rugby Festival Chambre d’Amour, 23 juillet 2023, Anglet. Tournois, initiations et démonstrations de beach rugby..

Chambre d’Amour Plage des Sables d’Or

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tournaments, initiations and demonstrations of beach rugby. Torneos de rugby playa, iniciaciones y demostraciones. Turniere, Einführungen und Vorführungen im Beach Rugby. Mise à jour le 2023-04-06 par OT Anglet

