Open de France de shortboard Chambre d’Amour, 17 juillet 2023, Anglet.

Les meilleurs espoirs français seront au rendez-vous à la Chambre d’Amour, pour cette compétition de surf qualificative pour la finale de l’Open de France..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-20 . EUR.

Chambre d’Amour Plages des Sables d’Or et du Club

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The best French hopefuls will be at the rendez-vous at the Chambre d’Amour, for this surfing competition qualifying for the final of the Open de France.

Las mejores promesas francesas estarán en la Chambre d’Amour, en esta competición de surf clasificatoria para la final del Open de Francia.

Die besten französischen Nachwuchstalente werden in der Chambre d’Amour bei diesem Surfwettbewerb, der sich für das Finale der Open de France qualifiziert, antreten.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Anglet