Beach Tennis Tour Chambre d'Amour

Pyrénées-Atlantiques

Beach Tennis Tour Chambre d’Amour, 14 juillet 2023, Anglet. Tournée estivale du beach tennis, sport de sable en plein essor, organisée par la Fédération Française de Tennis..

2023-07-14

Chambre d’Amour Plage des Sables d’Or

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Summer tour of beach tennis, a fast-growing sand sport, organized by the French Tennis Federation. Gira estival de tenis playa, deporte de arena en pleno crecimiento, organizada por la Federación Francesa de Tenis. Sommertour des Beach Tennis, einer boomenden Sandplatzsportart, die vom französischen Tennisverband organisiert wird. Mise à jour le 2023-03-08 par OT Anglet

