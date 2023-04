Festival International du Film de Surf Chambre d’Amour Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Festival International du Film de Surf Chambre d’Amour, 10 juillet 2023, Anglet. Projections de films gratuits sur grand écran en plein air. Le rendez-vous incontournable des amateurs de films de surf..

Chambre d’Amour

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Free movie screenings on a big screen in the open air. A must for surfing movie lovers. Proyecciones gratuitas de películas en pantalla grande al aire libre. Una visita obligada para los aficionados al cine de surf. Kostenlose Filmvorführungen auf Großleinwand unter freiem Himmel. Ein Muss für Liebhaber von Surffilmen. Mise à jour le 2023-03-08 par OT Anglet

