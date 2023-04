Anglet Beach Challenge Chambre d’Amour, 30 juin 2023, Anglet.

Tournoi de beach volley grand public aux formules inédites de 3×3 et 2×2 organisé par l’Anglet Beach Bask..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Chambre d’Amour Plage des Sables d’Or

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Beach volleyball tournament for the general public with new formulas of 3×3 and 2×2 organized by the Anglet Beach Bask.

Torneo de voley playa para el gran público con nuevas fórmulas 3×3 y 2×2 organizado por el Beach Bask de Anglet.

Beachvolleyballturnier für die breite Öffentlichkeit mit den neuen Formeln 3×3 und 2×2, organisiert von Anglet Beach Bask.

Mise à jour le 2023-03-01 par OT Anglet