Marché de Quintaou Esplanade de Quintaou, 29 juin 2023, Anglet.

Un rendez-vous incontournable des locaux comme des vacanciers à Anglet, pour goûter aux produits du Pays Basque..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 13:00:00. EUR.

Esplanade de Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An unmissable event for locals and holidaymakers alike in Anglet, to taste the products of the Basque Country.

Una cita ineludible para los habitantes y veraneantes de Anglet, para degustar los productos del País Vasco.

Ein unumgänglicher Termin für Einheimische und Urlauber in Anglet, um die Produkte des Baskenlands zu probieren.

Mise à jour le 2023-03-20 par OT Anglet