Fête de la Musique : Alexander Melnikov 1 allée de Quintaou Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la Musique : Alexander Melnikov 1 allée de Quintaou, 21 juin 2023, Anglet. Concert exceptionnel du pianiste russe Alexander Melnikov, invité de la Fête de la musique..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exceptional concert by Russian pianist Alexander Melnikov, guest of the Fête de la musique. Concierto excepcional del pianista ruso Alexander Melnikov, invitado de la Fiesta de la Música. Außergewöhnliches Konzert des russischen Pianisten Alexander Melnikov, Gast der Fête de la Musique. Mise à jour le 2023-03-06 par OT Anglet

