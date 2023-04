« Minstrel » 12 rue Albert-le-Barillier Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

« Minstrel » 12 rue Albert-le-Barillier, 17 juin 2023, Anglet. Une guitare, une voix : un ménestrel au cœur imbibé de musique et de simplicité..

2023-06-17

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

A guitar, a voice: a minstrel with a heart soaked in music and simplicity. Una guitarra, una voz: un juglar con el corazón empapado de música y sencillez. Eine Gitarre, eine Stimme: ein Minnesänger mit einem Herz, das von Musik und Einfachheit durchtränkt ist. Mise à jour le 2023-03-16 par OT Anglet

