Eliasse 19 rue des Quatre Cantons, 15 juin 2023, Anglet.

Ne parlez plus de blues comorien, ni de rock de l’océan Indien : Eliasse est zangoma ! Ce concept musical créé par Baco, célèbre musicien comorien, vient nommer la rencontre des musiques occidentales et des musiques comoriennes et indo-océaniques..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Don’t talk about Comorian blues or Indian Ocean rock anymore: Eliasse is zangoma! This musical concept created by Baco, famous Comorian musician, comes to name the meeting of the Western musics and the Comorian and Indo-Oceanic musics.

Ya no hablemos de blues comorano o de rock del Océano Índico: ¡Eliasse es zangoma! Este concepto musical creado por Baco, famoso músico comorano, es un encuentro de la música occidental con la comorana y la indooceánica.

Sprechen Sie nicht mehr von komorischem Blues oder Rock aus dem Indischen Ozean: Eliasse ist Zangoma! Dieses musikalische Konzept, das von Baco, einem berühmten komorischen Musiker, geschaffen wurde, bringt die westliche Musik mit der komorischen und indo-ozeanischen Musik zusammen.

Mise à jour le 2023-03-14 par OT Anglet