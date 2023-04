Anglet Uhaina Sauvetage Chambre d’Amour, 10 juin 2023, Anglet.

Démonstrations de sauvetage côtier organisées par la Ville d’Anglet en collaboration avec les Guides de Bain Angloys..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Chambre d’Amour Plage des Sables d’Or

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Coastal rescue demonstrations organized by the City of Anglet in collaboration with the Guides de Bain Angloys.

Demostraciones de salvamento costero organizadas por la ciudad de Anglet en colaboración con los Guides de Bain Angloys.

Küstenrettungsvorführungen, die von der Stadt Anglet in Zusammenarbeit mit den Angloys Bath Guides organisiert werden.

Mise à jour le 2023-03-07 par OT Anglet